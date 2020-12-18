Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.46
90.00
89.94
Прогноз
21.12 – 28.12
$
73.63
89.03
Индексы и котировки Brent
51.30
–0.06 Золото
1879.38
+0.02 РТС
1419.22
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.12
1.2246
+0.0100
03.12
1.2146
15.12
07.12
23.11

Соглашения по ценам подписали все федеральные сети 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 15 1 час назад
Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар подписали более 50 российских производителей, а также федеральные ритейлеры и почти все региональных сетей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«К этому подключились уже на этапе подписания соглашения пять крупных федеральных сетей. На сегодняшний день мы видим, — потому что мы не могли одновременно это сделать со всеми региональными сетями, –что уже более 50 производителей присоединились к этому соглашению, основная часть региональных и все федеральные сети», — передает слова министра РИА «Новости».

Мантуров добавил, что магазины уже начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар.

«Это [снижение цен на подсолнечное масло и сахар] уже фактически видно. Игорь Владимирович [Шехтерман], руководитель X5 [сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»], как раз нам докладывал о том, как ведется работа компанией», — отметил глава Минпромторга. Шехтерман в свою очередь подтвердил начало снижения цен. «Мы представлены в 66 регионах, и мы уже со вчерашнего дня начали в них менять цены в соответствии с тем соглашением, которое достигнуто. В ближайшее время во всех наших магазинах „Пятерочка“ и „Перекресток“ будут установлены цены в соответствии с этим», — сказал он.

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пообещал, что реакция по итогам соглашений по стабилизации цен обязательно будет в течение нескольких недель.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства назвали стоимость сахара и подсолнечного масла в рамках соглашений о стабилизации цен.
Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продовольственные товары. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила о проведении внеплановых проверок при задержке исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Киев пригрозил России «ответственностью» за продажу «Массандры» Киев пригрозил России «ответственностью» за продажу «Массандры» «Татнефть» решила возобновить геологоразведку в Ливии и Сирии «Татнефть» решила возобновить геологоразведку в Ливии и Сирии Лондонский суд перенес рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США Лондонский суд перенес рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США
Комментарии 2
Компании , Видео , Денис Мантуров , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Минпромторг , ФАС , Минсельхоз , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение