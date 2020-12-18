Соглашения по ценам подписали все федеральные сети 

«Это [снижение цен на подсолнечное масло и сахар] уже фактически видно. Игорь Владимирович [Шехтерман], руководитель X5 [сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»], как раз нам докладывал о том, как ведется работа компанией», — отметил глава Минпромторга. Шехтерман в свою очередь подтвердил начало снижения цен. «Мы представлены в 66 регионах, и мы уже со вчерашнего дня начали в них менять цены в соответствии с тем соглашением, которое достигнуто. В ближайшее время во всех наших магазинах „Пятерочка“ и „Перекресток“ будут установлены цены в соответствии с этим», — сказал он.