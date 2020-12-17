Экс-глава «Магнита» Помбухчан утверждён исполнительным директором «МегаФона» 

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Решение о назначении будет принято собранием акционеров в январе, отмечается в сообщении оператора.

Цель создания позиции исполнительного директора «МегаФон» формулирует как усиление направлений трансформации и вопросы операционной эффективности бизнеса.

Функционально Помбухчан будет подчиняться гендиректору «Мегафона» Геворку Вермишяну

С 2008 по 2018 годы он работал финансовым директором ПАО «Магнит» , а в 2018 году возглавил компанию. В 2018-2019 годах Помбухчан был членом совета директоров ООО «Городской супермаркет» — сети «Азбука вкуса». С февраля 2020 года он входит в совет директоров компании DTS Retail.

В июне Помбухчан вошел в совет директоров «МегаФона», также он занимает должность коммерческого директора в «ЮэСэМ Телеком», который владеет 100% «Мегафона».