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Экс-глава «Магнита» Помбухчан утверждён исполнительным директором «МегаФона» 

Газета.Ru 1 час назад
Экс-глава «Магнита» Помбухчан утверждён исполнительным директором «МегаФона»
Фото: пресс-служба компании «Магнит»
Совет директоров «Мегафона» утвердил Хачатура Помбухчана исполнительным директором компании, передает в четверг ТАСС.
Решение о назначении будет принято собранием акционеров в январе, отмечается в сообщении оператора.
Цель создания позиции исполнительного директора «МегаФон» формулирует как усиление направлений трансформации и вопросы операционной эффективности бизнеса.
Функционально Помбухчан будет подчиняться гендиректору «Мегафона» Геворку Вермишяну.
С 2008 по 2018 годы он работал финансовым директором ПАО «Магнит», а в 2018 году возглавил компанию. В 2018-2019 годах Помбухчан был членом совета директоров ООО «Городской супермаркет» — сети «Азбука вкуса». С февраля 2020 года он входит в совет директоров компании DTS Retail.
В июне Помбухчан вошел в совет директоров «МегаФона», также он занимает должность коммерческого директора в «ЮэСэМ Телеком», который владеет 100% «Мегафона».
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Компании , Геворк Вермишян , Хачатур Помбухчан , Мегафон , "Магнит" , ИТАР-ТАСС
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