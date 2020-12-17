Гейтс и Безос инвестировали в стартап с российскими корнями 

Джеффом Безосом, Cтартап ZeroAvia, специализирующийся на развитии авиации, работающей на водородном топливе, привлек $37,7 млн от правительства Великобритании, а также группы инвесторов. В нее входят фонды, учрежденные сооснователем Microsoft Биллом Гейтсом и основателем Amazon пишет Bloomberg. Выбор в пользу водородного топлива не случаен: в будущем именно ему предназначено стать ключевым средством сокращения выбросов углерода в атмосферу при полете самолетов.

Основателем и гендиректором ZeroAvia является Валерий Мифтахов, который большую часть жизни прожил в Западной Сибири, а затем переехал в Калифорнию. ZeroAvia создает водородные двигатели для небольших грузовых и междугородных самолетов, рассчитанных на 19 пассажиров и дальность полета порядка 500 морских миль (926 км).

В начале 2019 года Федеральное управление гражданской авиации США разрешило ZeroAvia применять свой опытный образец для испытательных полетов. В сентябре 2020-го самолет с прототипом двигателя ZeroAvia совершил первый полет в Крэнфилде (Великобритания), где расположен научно-исследовательский центр компании.

Цель ZeroAvia — сделать воздушные перевозки безуглеродными. Также рост производства водородного топлива в ближайшие годы позволит снизить стоимость перелетов.

— При подготовке использованы материалы Bloomberg.