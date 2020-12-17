Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные истории в баре «На грудь»
Откровенные истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.15
89.75
89.40
Прогноз
21.12 – 28.12
$
74.00
90.43
Индексы и котировки Brent
51.56
+0.43 Золото
1896.14
+0.43 РТС
1400.05
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.12
1.2248
+0.0146
02.12
1.2102
14.12
06.12
22.11

Гейтс и Безос инвестировали в стартап с российскими корнями 

Investing.com Россия 2 часа назад
Гейтс и Безос инвестировали в стартап с российскими корнями
Фото: Reuters
Cтартап ZeroAvia, специализирующийся на развитии авиации, работающей на водородном топливе, привлек $37,7 млн от правительства Великобритании, а также группы инвесторов. В нее входят фонды, учрежденные сооснователем Microsoft Биллом Гейтсом и основателем Amazon Джеффом Безосом, пишет Bloomberg. Выбор в пользу водородного топлива не случаен: в будущем именно ему предназначено стать ключевым средством сокращения выбросов углерода в атмосферу при полете самолетов.
Основателем и гендиректором ZeroAvia является Валерий Мифтахов, который большую часть жизни прожил в Западной Сибири, а затем переехал в Калифорнию. ZeroAvia создает водородные двигатели для небольших грузовых и междугородных самолетов, рассчитанных на 19 пассажиров и дальность полета порядка 500 морских миль (926 км).
В начале 2019 года Федеральное управление гражданской авиации США разрешило ZeroAvia применять свой опытный образец для испытательных полетов. В сентябре 2020-го самолет с прототипом двигателя ZeroAvia совершил первый полет в Крэнфилде (Великобритания), где расположен научно-исследовательский центр компании.
Цель ZeroAvia — сделать воздушные перевозки безуглеродными. Также рост производства водородного топлива в ближайшие годы позволит снизить стоимость перелетов.
— При подготовке использованы материалы Bloomberg.
Видео дня. Новые правила получения налогового вычета по ипотеке
Investing.com Россия: последние новости
Крупнейшие банки за 3 года до половины карт переведут в цифру Тиньков продаст акции Тинькофф банка по личным причинам Акции Crocs выросли почти на 500% за пандемию: в чем секрет
Комментарии 8
Компании , Джефф Безос , Билл Гейтс , Amazon , Microsoft , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение