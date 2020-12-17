Bloomberg: Дерипаска контролирует «Русал» вопреки санкциям США

Европейские чиновники направили правительству США информацию о том, что бизнесмен Олег Дерипаска продолжает сохранять контроль над "Русалом" , несмотря на санкции со стороны США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, Дерипаска сохранил значительное влияние на руководство компанией и поручил руководителям "Русала" и En+ оказать давление на правительства западных стран, чтобы они не допустили увеличения поставок китайского алюминия на внешние рынки в начале этого года, пишет агентство.

Зарубежные юристы российского бизнесмена данную информацию опровергают.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.