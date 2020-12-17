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Bloomberg: Дерипаска сохраняет контроль над «Русалом», несмотря на санкции США 

ТАСС 3 часа назад
Bloomberg: Дерипаска контролирует «Русал» вопреки санкциям США
Фото: ТАСС
Европейские чиновники направили правительству США информацию о том, что бизнесмен Олег Дерипаска продолжает сохранять контроль над "Русалом", несмотря на санкции со стороны США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Так, Дерипаска сохранил значительное влияние на руководство компанией и поручил руководителям "Русала" и En+ оказать давление на правительства западных стран, чтобы они не допустили увеличения поставок китайского алюминия на внешние рынки в начале этого года, пишет агентство.
Зарубежные юристы российского бизнесмена данную информацию опровергают.
Минфин США 6 апреля 2018 года ввел рестрикции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ". Находящимся в черном списке запрещен въезд в США, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.
В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.
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Комментарии
Компании , Олег Дерипаска , Русские машины , Казначейство США , En+ Group , Евросибэнерго , Группа ГАЗ , Русал , Bloomberg
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