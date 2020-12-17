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Бренд Sokolov оказался в центре скандала 

Вероника Полынина 1 час назад
Ювелирный бренд Sokolov оказался в центре скандала
Фото: sokolov.ru
Ювелирный бренд Sokolov оказался в центре скандала из-за рекламы в соцсетях, сообщает телеграм-канал «Свободная касса».
Пользователи Facebook разглядели в рекламном предложении ювелирного бренда отсылку к зверскому убийству аспирантки Анастасии Ещенко в Санкт-Петербурге.
На рекламном баннере изображена девушка в гусарском мундире и головном уборе. Рядом с ней — ювелирное изделие в виде скелета. Девушка на фото напомнила Ещенко, которая переодевалась гусаром во время одной из исторических реконструкций, организованных подозреваемым в ее убийстве историком Олегом Соколовым.
Покупатели назвали рекламу мерзостью и предложили объявить бренду бойкот.
Представители Sokolov опровергли обвинения и заявили, что дизайнеры коллекции вдохновлялись «смелостью и творческой свободой А. С. Пушкина, а также его поэмой „Руслан и Людмила“.
Кроме того, директор по маркетингу Sokolov Алексей Карев заявил, что коллекция была разработана в начале 2019, а фотосъемка проводилась в октябре 2019, поэтому реклама никак не связана с резонансным убийством.
Карев отметил также, что скелет представляет собой „стилизованное видение Кащея“, и посоветовал не искать скрытый подтекст там, где его нет.
Как сообщал „Рамблер“, в ноябре 2019 года 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов дал признательные показания и рассказал, что в день убийства между ним и его возлюбленной Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, Соколов расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку.
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Комментарии 1
Компании , Анастасия Ещенко , Олег Соколов
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