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Politico: 38 американских штатов и территорий подали антимонопольный иск против Google 

ТАСС 1 час назад
38 штатов США подали антимонопольный иск против Google
Фото: Reuters
Власти 35 американских штатов, столичного округа Колумбия, ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико, а также Гуама в четверг подали в суд в Вашингтоне антимонопольный иск в отношении корпорации Google. Об этом сообщила газета Politico.
По данным издания, в иске Google обвиняется в злоупотреблении доминирующим положением при предоставлении услуг, связанных с поиском информации в интернете. Как отмечает газета, аналогичные претензии в отношении компании выдвинул в октябре этого года Минюст США.
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