Банк Nordea уходит из России

Группа Nordea решила сосредоточиться на бизнесе в скандинавском регионе и частично свернуть международную сеть, в том числе будет закрыт " Нордеа банк " в России, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

"В соответствии с утвержденной стратегией группа Nordea сосредоточит свою деятельность в скандинавском регионе, поэтому было принято решение о частичном закрытии международной сети, в том числе бизнеса в России", — сказано в сообщении.

Отмечается, что "Нордеа банк" обеспечит выполнение всех обязательств перед клиентами и предоставит комфортные условия для закрытия счетов клиентов.

"В процессе ликвидации банк будет строго выполнять все требования российского законодательства", — заверили в группе.

"Нордеа банк" работает в России с 1994 года, является частью одной из крупнейших европейских банковских групп. Согласно рейтингу РИА Новости, кредитная организация на 1 октября занимала 258-е место в российской банковской системе с активами в размере 0,45 миллиарда рублей.

Экономическое издание Global Finance ранее включило Nordea в число 50 самых надежных банков мира.