Россия может стать важным поставщиком нефти в Чили 

Россия может превратиться в важного поставщика нефти в Чили, власти латиноамериканской страны выступают за подписание соглашений в этой сфере, сообщил РИА Новости замглавы МИД по внешнеэкономическим вопросам Родриго Яньес.

В четверг состоялось заседание межправительственной комиссии России и Чили в онлайн-формате.

"Мы обсуждали будущее наших торговых отношений, тему энергетики и ее значение. Россия может быть важным поставщиком нефти для Чили, и мы хотим работать в этом направлении", — заявил Яньес.

Замминистра сообщил, что в 2019 году импорт нефти Чили составил 4 миллиарда долларов, но из России поставок не было. "Это потому, что у Чили нет соглашения с Россией или со странами Евразийского экономического союза ", — отметил он.

Яньес также выразил надежду, что следующее заседание межправкомиссии пройдет уже в очной форме. Возможно, оно состоится в мае 2021 года или позже.