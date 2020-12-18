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Coca-cola уволит 2 200 сотрудников по всему миру 

Российская Газета 47 минут назад
Coca-cola уволит 2 200 сотрудников по всему миру
Фото: iStock
Компания Coca-Cola уволит более двух тысяч сотрудников по всему миру. Это примерно 12 процентов от количества всех работников. В США без работы останутся 1 200 человек, сообщает газета The Wall Street Journal. Оптимизация позволит сократить расходы. Предварительные расчеты показывают, что сэкономить получится почти 550 миллионов долларов.
Представители компании заявили, что реорганизация позволит корпорации стать сетью, в которой будет меньше бюрократии. В августе Coca-Cola планировала уволить до 4 тысяч сотрудников в США, Пуэрто-Рико и Канаде. Также летом корпорация собиралась сократить число своих подразделений в различных странах с 17 до 9, пишет ТАСС.
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Компании , Coca-Cola , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal
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