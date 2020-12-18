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Опрос показал, сколько компаний выплатят премии по итогам года 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Сколько компаний выплатят премии по итогам года
Фото: pixabay.com
Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, посвященное планам работодателей поощрить сотрудников премиями по итогам года.
Среди опрошенных представителей российских компаний 41 процент заявили, что планируют выплатить премии, причем 17 процентов поощрят всех сотрудников после непростого года. 24 процента намерены выплатить премии только отдельным категориям работников, демонстрирующих хорошие показатели работы.
Чаще других намерение премировать сотрудников изъявляли представители компаний сферы информационных технологий и телекоммуникаций.
Еще 28 процентов не собираются выплачивать премии совсем, 31 процент к настоящему времени не определились, сообщает RT.
Ранее аналитики спрогнозировали рекордные траты россиян на празднование Нового года.
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