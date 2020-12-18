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«Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica перерегистрировали в Эстонии 

Sostav.ru 1 час назад
«Рецепты бабушки Агафьи» перерегистрировали в Эстонии
Фото: РИА Новости
Андрей Трубников перерегистрировал принадлежащие ему популярные товарные знаки «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Kitchen на эстонскую OU Good Design. Теперь эстонской компании принадлежат 84 товарных знака, сообщает РБК.
Базирующаяся в Таллине OU Good Design зарегистрирована семьей Трубниковых. В Эстонии также находится одно из производств российской группы. Трубников объяснил, что торговые марки были перерегистрированы в Эстонии в рамках идеи создания специализированной компании по развитию интеллектуальной собственности. По его словам, вскоре основными рынками для его компаний будут Европа и США и управлять интеллектуальной собственностью из Эстонии будет проще.
Кроме того, передача брендов произошла на фоне судебного конфликта. В июле 2020 года стало известно, что Арбитражный суд Московской области арестовал часть принадлежащих Трубникову товарных знаков в рамках обеспечительных мер по иску ООО «Эн+ Рециклинг» на 4,5 млрд руб. Ограничения, которые уже ввел суд, не разрешают совершать с брендами регистрационные действия. Например, компания не может их продать или переоформить на другие организации.
Бренд «Рецепты бабушки Агафьи» запущен в 2002 году, через шесть лет появилась марка «Натура Сиберика», в 2012 году — одноименная розничная сеть Natura Siberica, которая сейчас насчитывает более 55 точек в России и за рубежом. В 2017 году открылся первый зарубежный магазин Organic Shop в Лос-Анджелесе. Сейчас под брендом работают еще 39 магазинов. Совокупная выручка производителя косметики и ритейлера в 2019 году, по собственным данным, составила 14 млрд руб.
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