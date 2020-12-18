Газпромбанк запускает собственного мобильного оператора 

Газпромбанк (ГПБ) запускает собственного мобильного оператора "ГПБ Мобайл", который работает на сети Tele2 . Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Сегодня мы рады сообщить о запуске виртуального мобильного оператора "ГПБ Мобайл". Уверен, что мобильная связь, доступная в Московском регионе по весьма привлекательными тарифам, не только будет востребована многочисленными существующими клиентами Газпромбанка, но и привлечет внимание множества новых пользователей", — заявил первый вице-президент, член правления ГПБ Алексей Попович, слова которого приводятся в сообщении.

В банке отмечают, что услугой мобильной связи могут воспользоваться как клиенты ГПБ, так и новые пользователи, при этом для клиентов банк предусмотрел выгодные тарифы.

На текущем этапе стать клиентом оператора уже могут жители Москвы и Московской области, оформив сим-карту в отделениях банка, а в 2021 году услуга будет доступна в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах страны.

В свою очередь Сергей Волков — директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2, в партнерстве с которыми создавался мобильный оператор, — отмечает, что банковские виртуальные операторы являются самым быстроразвивающимся сегментом рынка MVNO. "За период с января по октябрь этого года абонентская база виртуальных операторов банков выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщил он.

По мнению Волкова, повышенный интерес граждан к мобильным операторам банков обусловлен наличием комплексных предложений по финансовым продуктам, которые могут включаться в себя дебетовые карты, мобильную связь, а также привилегии и бонусы от партнеров экосистемы.