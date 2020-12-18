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Правительство утвердило правила компенсации части затрат на выпуск хлеба 

РИА Новости 1 час назад
Хлебопекарям компенсируют часть затрат
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила компенсации российским хлебопекарным предприятиям части затрат, связанных с производством продукции, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

"Размер возмещения составит 2 тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Организация, получившая компенсацию, должна зафиксировать цены на свою продукцию", — отмечается в сообщении.

Для небольших предприятий, которые выпекают около 15 тонн хлеба в сутки, объем поддержки составит порядка 1 миллиона рублей за месяц работы, для крупных производителей, выпускающих от 60 тонн продукции в сутки — более 3,6 миллиона рублей. Средства будут доводиться до получателей на основании соглашений между Минсельхозом РФ и властями регионов.

"Решение о поддержке хлебопеков входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина. Глава государства указал, что необходимо своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов", — указывается в сообщении.

Правительство на этой неделе объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в РФ. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.
Кроме того, Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку. Наконец, Минэкономразвития предложило установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в 10% вместо 30%.
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Компании , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Минэкономразвития , Минсельхоз
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