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Украинский «Энергоатом» готовит обращение в арбитраж против России по активам в Крыму 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Украинский «Энергоатом» будет судиться с РФ из-за активов в Крыму
Фото: РИА Новости
Украинское государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" (ГП "НАЭК "Энергоатом") наняла международную юридическую фирму для подготовки против России иска в международный суд с целью получения компенсации за активы в Крыму. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Энергоатома".

"17 декабря 2020 года между ГП "НАЭК "Энергоатом" и международной юридической фирмой Shearman & Sterling заключен договор о предоставлении услуг по подготовке и направлению уведомления о споре от имени компании в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении. Уточняется, что планируемый процесс будет касаться "компенсации за активы, утраченные в Крыму".

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