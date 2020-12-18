Украинский «Энергоатом» будет судиться с РФ из-за активов в Крыму

"17 декабря 2020 года между ГП "НАЭК "Энергоатом" и международной юридической фирмой Shearman & Sterling заключен договор о предоставлении услуг по подготовке и направлению уведомления о споре от имени компании в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении. Уточняется, что планируемый процесс будет касаться "компенсации за активы, утраченные в Крыму".