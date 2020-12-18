Долг российских компаний вырос до 67% ВВП в 2020 году 

"Долг российских компаний по внешним обязательствам, долговым ценным бумагам, а также по кредитам перед российскими банками увеличился с начала года с 57 до 67% ВВП. Рост долговой нагрузки компаний был обусловлен более чем на 50% валютной переоценкой обязательств. Большая часть валютных обязательств приходится на компании-экспортеры и может быть покрыта компаниями за счет валютной выручки. Поэтому рост долговой нагрузки не несет существенного влияния на устойчивость нефинансового сектора", — отметил регулятор.