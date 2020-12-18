McDonald's запустил ориентированные на доставку рестораны 

У сети ресторанов быстрого питания McDonald's появился обновленный формат заведений, ориентированных на доставку, пишет «Прайм».

Как сообщила компания, это необходимо для разделения потоков посетителей, а также курьеров. В новых заведениях McDonald's открылись отдельные помещения для того, чтобы курьеры ожидали там выдачу заказов.

В настоящее время проект реализован в пяти предприятиях Москвы. Также ожидается, что в будущем откроются заведения данного формата в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах РФ.

Реализация данной инициативы была обусловлена высоким спросом на доставку, необходимостью в распределении загрузки сети, а также соблюдением мер, принятых властями на фоне ситуации с COVID-19.

В компании надеются, что благодаря данным мерам будет увеличена более чем на 20% пропускная способность главного прилавка и количество заказов.