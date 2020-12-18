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McDonald's запустил ориентированные на доставку рестораны 

Лера Букина 1 час назад
McDonald's запустил ориентированные на доставку рестораны
Фото: РИА Новости
У сети ресторанов быстрого питания McDonald's появился обновленный формат заведений, ориентированных на доставку, пишет «Прайм».
Как сообщила компания, это необходимо для разделения потоков посетителей, а также курьеров. В новых заведениях McDonald's открылись отдельные помещения для того, чтобы курьеры ожидали там выдачу заказов.
В настоящее время проект реализован в пяти предприятиях Москвы. Также ожидается, что в будущем откроются заведения данного формата в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах РФ.
Реализация данной инициативы была обусловлена высоким спросом на доставку, необходимостью в распределении загрузки сети, а также соблюдением мер, принятых властями на фоне ситуации с COVID-19.
В компании надеются, что благодаря данным мерам будет увеличена более чем на 20% пропускная способность главного прилавка и количество заказов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2020 году на фоне эпидемии COVID-19 работа курьером стала одной из самых популярных. Спрос на курьеров увеличился почти в 3 раза и продолжает набирать обороты. Также, согласно данным SuperJob, 40% россиян рассказали, что в ближайшие годы рассматривают возможность пойти работать курьером.
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