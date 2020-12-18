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«Новатэк» утвердил новую дивидендную политику 

Rambler News Service и ещё 1 2 часа назад
«Новатэк» утвердил новую дивидендную политику
Фото: РИА Новости
Совет директоров «Новатэка» утвердил новую дивидендную политику компании, которая предусматривает увеличение минимального целевого уровня дивидендных выплат с 30% до 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО). Об этом говорится в сообщении «Новатэка».

«На состоявшемся заседании совет директоров "Новатэка" утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике компании», — говорится в сообщении.

«Принимая во внимание высокую устойчивость операционных и финансовых результатов "Новатэка", а также значительный рост масштабов деятельности компании, принято решение об увеличении минимального целевого уровня дивидендных выплат с 30% до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО», — поясняет компания.

«Новатэк» ожидает, что новая дивидендная политика будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности компании и увеличению совокупного дохода акционеров.
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Компании , Новатэк
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