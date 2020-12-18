«Новатэк» утвердил новую дивидендную политику 

«Принимая во внимание высокую устойчивость операционных и финансовых результатов "Новатэка", а также значительный рост масштабов деятельности компании, принято решение об увеличении минимального целевого уровня дивидендных выплат с 30% до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО», — поясняет компания.