«Новатэк» утвердил новую дивидендную политику 

Совет директоров «Новатэка» утвердил новую дивидендную политику компании, которая предусматривает увеличение минимального целевого уровня дивидендных выплат с 30% до 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО). Об этом говорится в сообщении «Новатэка».
«На состоявшемся заседании совет директоров "Новатэка" утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике компании», — говорится в сообщении.
«Принимая во внимание высокую устойчивость операционных и финансовых результатов "Новатэка", а также значительный рост масштабов деятельности компании, принято решение об увеличении минимального целевого уровня дивидендных выплат с 30% до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО», — поясняет компания.
«Новатэк» ожидает, что новая дивидендная политика будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности компании и увеличению совокупного дохода акционеров.