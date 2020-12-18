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«Газпром-медиа» выкупит платформу Rutube 

News.ru 52 минуты назад
«Газпром-медиа» выкупит платформу Rutube
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Холдинг «Газпром-медиа» планирует выкупить видеохостинг Rutube. Покупку компании, владеющей сервисом, совершит ООО «Интерфакс-ТВ» — часть холдинга.
Организация купит 50% компании «Руформ». При этом она уже владеет аналогичной долей в этом бизнесе, рассказали в «Газпром-медиа».

Сегодня ООО «Интерфакс-ТВ», входящее в наш холдинг, подписало договор купли-продажи 50% доли в ООО «Руформ» с целью консолидации данного актива. В результате сделки холдинг будет являться владельцем 100% «Руформ», — передаёт ТАСС

Сделку планируется закрыть до конца декабря 2020 года. При этом новый владелец сохранит на посту как генерального директора сервиса Романа Максимова, так и всю его команду.

Мы видим нишу для обновлённого видеосервиса Rutube с профессиональным и пользовательским контентом традиционных форматов, — заявил глава холдинга Александр Жаров.

По его словам, в молодёжной среде растёт популярность формата вертикальных коротких видео, в связи с чем компания хочет получить ориентированный на жту модель актив с удобной монетизацией.
В холдине сообщили, что Иван Гродецкий, ранее возглавлявший онлайн-кинотеатр Okko, назначен генеральным директором платформы Premier. Основной задачей Гродецкого на новом посту станет расширение аудитории Premier за счёт занятия новых ниш и привлечения подписчиков. Также он займётся расширением медиатеки, технологическим совершенствованием сервиса и улучшением клиентского опыта пользователей, писал NEWS.ru.
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