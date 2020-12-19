США заподозрили Zoom в связях с Китаем 

Компания Zoom сообщила, что в отношении неё идёт расследование в США. Его предметом являются связи компании с Китаем. По мнению США, один из бывших сотрудников работал на КНР и заблокировал видеоконференцию о болезненных для страны событиях на площади Тяньаньмэнь.

Кроме китайского следа, комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и прокуроры двух округов из Нью-Йорка проверят связи Zoom с правительствами других стран, пишет Bloomberg.

Также проверка коснётся вопросов конфиденциальности и безопасности пользователей. Поводом для разбирательств с Zoom стали действия бывшего сотрудника компании, который якобы по запросу властей Китая блокировал видеоконференцию о событиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Министерство юстиции США усмотрело в этом цензуру в отношении китайских диссидентов. В июле 2020 года Zoom уже получала запросы из SEC и офиса окружного прокурора Северной Калифорнии. Ведомства заинтересовались шифрованием данных пользователей. Прокуратура тогда запросила сведения о потенциальных попытках властей Китая и других иностранных правительств вмешаться в действия Zoom в отношении американских пользователей.

Прибыль Zoom на фоне пандемии коронавируса выросла почти в 100 раз. За третий квартал компания заработала $198,4 млн — год назад показатель составлял всего $2,2 млн Квартальная выручка Zoom также побила рекорд — $777,2 млн (+367%). Год к году она выросла почти в пять раз ($166,6 млн в третьем квартале 2019-го).