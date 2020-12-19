Госдума наделит Банк России новыми функциями

Банк России сможет контролировать обеспечение безопасности данных в коммерческих биометрических системах участников финансового рынка, следует из поправок к законопроекту об использовании Единой биометрической системы для удаленной идентификации при получении различных финуслуг, подготовленных ко второму чтению. РИА Новости ознакомилось с копией документа.

"Наделение Банка России полномочиями по осуществлению контроля и надзора за выполнением организационных и технических мер по обеспечению безопасности биометрических персональных данных в КБС организаций финансового рынка", — сказано в документе. В отношении других биометрических систем аналогичные полномочия получат ФСБ и ФСТЭК.

При этом осуществление идентификации с использованием коммерческих систем будет возможно в случаях, установленных правительством по согласованию с ЦБ и только после прохождения аккредитации. Данные, собранные в коммерческой системе, будет необходимо передать в Единую биометрическую систему.

Согласно тексту поправок, Единая биометрическая система получит статус государственной информационной системы. В частности, это означает возможность реализации госорганами своих функций, в том числе оказание государственных и муниципальных услуг только с использованием Единой биометрической системы. В случае, если ее использование невозможно (используется иной вид биометрических данных), могут использоваться другие государственные информсистемы.

В системе нельзя будет размещать сведения, относящиеся к гостайне. Предусматривается, что у силовые ведомства и Роскомнадзор смогут направлять запросы на обезличивание, блокирование, удаление биометрических персональных данных, вносить иные изменения в сведения, содержащиеся в Единой биометрической системе.

Поправками ко второму чтению также предусматривается расширение использования Единой биометрической системы для получения любых финансовых услуг, а не только для открытия счета и получения кредита. У банков с базовой лицензией будет право, а не обязанность собирать биометрические данные в Единую биометрическую систему. Также планируется, что у Банка России будет право устанавливать условия сбора биометрии в Единую биометрическую систему в зависимости от видов банковских подразделений (операционные кассы, отделения). Сами данные можно будет собирать не только через банки, но и через МФЦ.