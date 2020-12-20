Господдержка малого бизнеса станет прозрачнее 

Отчёты органов власти и организаций, помогающих субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым за счёт бюджета, появятся в открытом доступе в едином реестре. Платформа начнёт работать с 20 декабря, затем она будет обновляться ежемесячно. Соответствующие поправки в закон о развитии МСП вступают в силу 20 декабря.

Реестр повысит прозрачность работы властей по поддержке малого бизнеса, а также позволит оценивать результаты этой работы и корректировать её состав и объём, отмечали ранее в Правительстве. До этого каждый орган власти вёл собственный реестр данных об оказанной помощи. То есть, эти сведения данные были разрознены и, чтобы узнать о том, какую поддержку получает то или иное предприятие за счёт бюджета, нужно было пересмотреть множество разных сайтов. Часто данная информация не публикуется вовсе, подчёркивали ранее в Минэкономразвития

Теперь вся информация о том, как власти поддерживают малый бизнес за счёт бюджета, будет собрана в одном месте. С октября началось заполнение реестра: органы власти и компании, помогающие развиваться малому бизнесу, присылали сведения об оказанной помощи за 2019-2020 годы. Данные реестра станут доступны 20 декабря, затем его будут обновлять ежемесячно. Из него можно будет узнать, когда именно предприятие получило господдержку, на какой срок, в какой форме (консультационная помощь, имущественная, грант и прочее) и объёмах. Также будут делать пометки о нарушении условий получения помощи, например, о нецелевом использовании средств.