Apple временно закрыла все магазины в Калифорнии 

Компания Apple из-за распространения коронавируса временно прекращает работу всех 53 магазинов в штате Калифорния и 16 — в Великобритании, сообщает издание Verge, специализирующееся на новостях о компьютерной технике и гаджетах.
Кроме того, по данным издания, временно будут закрыты несколько магазинов компании в штатах Тенесси, Юта, Миннесота, Оклахома, Орегон, Аляска, Небраска и Нью-Мексико. Начиная с 20 декабря, временно прекратят свою работу 16 магазинов Apple в Великобритании, а также в Мексике и Бразилии.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.