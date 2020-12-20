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Apple временно закрыла все магазины в Калифорнии 

РИА Новости 54 минуты назад
Apple временно закрыла все магазины в Калифорнии
Фото: РИА Новости
Компания Apple из-за распространения коронавируса временно прекращает работу всех 53 магазинов в штате Калифорния и 16 — в Великобритании, сообщает издание Verge, специализирующееся на новостях о компьютерной технике и гаджетах.
Кроме того, по данным издания, временно будут закрыты несколько магазинов компании в штатах Тенесси, Юта, Миннесота, Оклахома, Орегон, Аляска, Небраска и Нью-Мексико. Начиная с 20 декабря, временно прекратят свою работу 16 магазинов Apple в Великобритании, а также в Мексике и Бразилии.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
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