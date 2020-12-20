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Тиньков сдал в аренду яхту за 1 млн евро в неделю 

Майк Габриелян 1 час назад
Тиньков сдал в аренду яхту за 1 млн евро в неделю
Фото: РИА Новости
Банкир Олег Тиньков сдал свою яхту-ледокол La Datcha в аренду для туристов-миллионеров. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на туроператоров.
Шестипалубная экспедиционная яхта рассчитана на 12 человек. Команда состоит из 25 моряков. Стоимость недельного тура начинается от 1 млн евро.
Первый тур планируется в апреле 2021 года. 77— метровая яхта проплывёт вдоль Камчатки и Курил. Туристов на вертолете перебросят в горы, где они смогут покататься на лыжах.
Отмечается, что яхта Тинькова может автономно плавать 40 дней, без захода в порты.
Второй тур намечен на декабрь. Туристам-богачам предстоит путешествие в Антарктиду.
На сайте, посвященном яхте Тинькова, сказано, что La Datcha Expedition Yacht 77 оборудована ангарами для вертолетов и дайвинг-центром с декомпрессионной камерой, несет на себе экскурсионную подводную лодку, два гидроцикла и два снегохода.
Имеются увеличенные топливные баки и контейнеры для мусора, два джакузи с подогреваемой водой на палубе и внутри яхты, сауна, баня, массажная комната и полностью оборудованный тренажерный зал. Против качки и морской болезни туристов предусмотрена уникальная система стабилизации судна.
Ранее «Рамблер» сообщал, что болеющий лейкемией банкир Олег Тиньков заявил, что увидел чудо-анализы в день Николы-Чудотворца.
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Комментарии 11
Компании , Олег Тиньков
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