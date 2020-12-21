ВЭБ.РФ может войти в капитал РЖД 

ВЭБ.РФ может войти в капитал ОАО "РЖД" , которое в настоящее время принадлежит государству, внеся 82 миллиарда рублей, пишет газета "Коммерсант" с ссылкой на проект инвестпрограммы, подготовленный к совещанию в правительстве на этой неделе.

"ОАО РЖД в 2022–2023 годах обеспечат субсидии на 140 млрд руб. Выделят их только в 2025–2026 годах, но наличие правительственного акта позволит монополии привлечь на рынке дополнительно 130 миллиардов рублей уже в 2022 году. В том же году в капитал компании может войти ВЭБ.РФ, который внесет 82 миллиарда рублей и, по данным "Ъ", получит большое (5 мест из 14 — ред.) и не пропорциональное взносу представительство в совете директоров ОАО РЖД", — пишет издание в понедельник.

Минтрансу и По информации газеты, 24 декабря должно состояться финальное обсуждение инвестпрограммы и финплана РЖД на 2021–2023 годы. Из проекта протокола совещания следует, что РЖД может рассчитывать на крупные субсидии в грядущие годы. Минфину Минэкономики для обеспечения достаточной финансовой устойчивости инвестпрограммы без влияния на долговую нагрузку предлагается поручить в первом полугодии принять правительственный акт, который позволит РЖД учесть в 2022–2023 годах субсидии из федерального бюджета на 70 миллиардов рублей в год в 2025–2026 годах.

Это сформирует кредитный рычаг в 127,4 миллиарда рублей в 2022 году, который пойдет на финансирование инвестпрограммы и покрытие процентов и налога на прибыль от субсидии. Также в первом полугодии 2021 года предлагается обеспечить нормативными актами возможность ВЭБ.РФ войти в капитал РЖД в объеме 82 миллиарда рублей "с льготным периодом по выплате дивидендов начиная с 2025 года".

ВЭБе изданию сообщили, что там "о таких планах неизвестно", рекомендовав обратиться в правительство. В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова от комментариев отказались.

Предусмотрены и другие варианты поддержки монополии. Согласно проекту протокола, предполагается, что РЖД смогут не платить дивиденды по обыкновенным акциям до 2024 года, направляя их на инвестпрограмму.

Дополнительная точечная индексация тарифов, которую на 2021 год правительство не допустило, будет проведена в 2022–2023 годах. Речь идет о сокращении тарифных преференций для инновационных вагонов и перевозок контейнеров и уравнивания тарифа на перевозку антрацита и коксующегося угля. Дифференциацию тарифа в груженом и порожнем рейсе предложено проработать. Предлагается продлить действие допнадбавки к тарифу в 1,5% до 2025 года и сохранить ставку налога на имущество на уровне 1,6% в 2022–2023 годах.