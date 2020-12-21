Несмотря на коронавирус и санкции, немецкие компании продолжают активно инвестировать в Россию. За период с января по сентябрь общий объем инвестиций достиг 1,3 миллиарда евро, сообщает глава Российско-германской торговой палаты Райнер Зеле . Немецкие компании реализуют в России целый ряд крупных проектов.

Несмотря на коронакризис и санкции, немецкие компании продолжают активно инвестировать в Россию. По данным Российско-германской торговой палаты, в третьем квартале этого года инвестиции составили почти 700 миллионов евро, а за период с января по сентябрь их общий объем достиг 1,3 миллиарда. Об этом сообщает глава торговой палаты Райнер Зеле (Rainer Seele), по данным Frankfurter Rundschau.

Как уточняет Российско-германская торговая палата, немецкие компании сейчас реализуют в России целый ряд крупных проектов. Например, производитель сельскохозяйственной техники Claas расширяет производство комбайнов в Краснодаре. Производитель строительных и отделочных материалов Knauf открыл новую производственную линию под Санкт-Петербургом. Ритейлер Globus инвестировал 50 миллионов евро в новый логистический центр, чтобы расширить бизнес в России.

Российско-германская торговая палата укрепила свои позиции как крупнейшее внешнеторговое объединение в России. По ее данным, в России зарегистрированы около 4 тысяч немецких компаний.