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Frankfurter Rundschau (Германия): немецкий бизнес активно инвестирует в Россию, несмотря на санкции 

ИноСМИ и ещё 1 1 час назад
Несмотря на коронавирус и санкции, немецкие компании продолжают активно инвестировать в Россию. За период с января по сентябрь общий объем инвестиций достиг 1,3 миллиарда евро, сообщает глава Российско-германской торговой палаты Райнер Зеле. Немецкие компании реализуют в России целый ряд крупных проектов.
Несмотря на коронакризис и санкции, немецкие компании продолжают активно инвестировать в Россию. По данным Российско-германской торговой палаты, в третьем квартале этого года инвестиции составили почти 700 миллионов евро, а за период с января по сентябрь их общий объем достиг 1,3 миллиарда. Об этом сообщает глава торговой палаты Райнер Зеле (Rainer Seele), по данным Frankfurter Rundschau.
Как уточняет Российско-германская торговая палата, немецкие компании сейчас реализуют в России целый ряд крупных проектов. Например, производитель сельскохозяйственной техники Claas расширяет производство комбайнов в Краснодаре. Производитель строительных и отделочных материалов Knauf открыл новую производственную линию под Санкт-Петербургом. Ритейлер Globus инвестировал 50 миллионов евро в новый логистический центр, чтобы расширить бизнес в России.
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Российско-германская торговая палата укрепила свои позиции как крупнейшее внешнеторговое объединение в России. По ее данным, в России зарегистрированы около 4 тысяч немецких компаний.
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Комментарии 13
Компании , Видео , Райнер Зеле
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