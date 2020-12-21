Сервис знакомств Bumble собирается на IPO 

Bumble планирует провести IPO в феврале следующего года — как утверждают источники Bloomberg , в дату, близкую ко Дню святого Валентина, который выпадает на воскресенье. Представитель Bumble отказался комментировать эту информацию агентству.

Пока у таинственного IPO слишком много неизвестных. Главное — непонятно, будет ли выходить на первичное размещение только сервис знакомств Bumble или его материнская компания Magic Lab, которая владеет еще несколькими сервисами, в том числе Badoo.

Судить о потенциале можно по результатам конкурирующей компании Match Group, которой принадлежит в том числе сервис знакомств Tinder. Это прибыльная компания с годовой выручкой в 2 млрд и рыночной капитализацией в 40 млрд долларов. Эта компания сильно подорожала, как и многие другие сервисы, выигравшие от пандемии.

До недавних пор инвесторы крайне негативно относились к сервисам знакомств, говорит инвестиционный менеджер АО «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин

«Многие инвестиционные фонды принципиально не инвестировали в стартапы в этих сферах, потому что была проблема с монетизацией. Но Tinder и фактически его клон Bumble и Badoo придумали достаточно эффективный способ монетизации и изменили отношение к этой отрасли среди инвесторов. Проблема сервисов очень проста: вы тратите много денег на привлечение клиентской базы, и эта аудитория после того, как становится вашими клиентами, через некоторое время клиентами перестает быть. То есть эти сервисы с точки зрения потребителей этих услуг одноразовые, поэтому аудиторию очень сложно монетизировать. Но, видимо, длительный период экспериментов Tinder и других похожих сервисов позволил монетизацию сделать достаточно эффективной, чтобы окупить привлечение аудитории. То есть развитие подписки и прочих особенностей позволили эту проблему решить. Это, в принципе, интересный бизнес, который имеет стабильную выручку и может быть прибыльным. По крайней мере, судя по публичным компаниям».

Конфиденциальная подача заявки может говорить о том, что компания собиралась преподнести эту информацию под определенное событие: возможно, к какой-то дате, а может, и к сделке. Хороший ли потенциал у таких компаний? Комментирует владелец IT-legal компании «Катков и партнеры» Павел Катков

Павел Катков, владелец IT-legal компании «Катков и партнеры»

«Нужно говорить не про сервисы знакомств как таковые, а про электронную коммерцию и интернет-сервисы. Если мы говорим про электронную коммерцию, то все статистические прогнозы по ее росту позитивные. Она росла все последние годы на 20-30% в год, и аналитики полагают, что этот рост будет продолжаться. Во всяком случае, мы смотрели статистику до 2025 года, она будет так же прибавлять 20-30% в год. Поэтому, если исходить из того, что показатели сервиса позитивные и он будет расти с остальным рынком, то надо ждать рост».

Инвесторы в любом случае проявят интерес к такой компании — как к бенефициару ограничений эпохи пандемии. И в этом тоже свои риски.