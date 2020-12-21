ОСК приобрела 83% акций завода «Вымпел» у «Калашникова»

"Доля участия АО "ОСК" в уставном капитале АО "ССЗ "Вымпел" после приобретения составляет 82,88 процентов; доля принадлежавших АО "ОСК" голосующих акций АО "ССЗ "Вымпел" после приобретения составляет 82,88 процентов", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте раскрытия корпоративной информации.

ОСК в конце ноября заявляла о планах по приобретению этого актива. Как сообщали РИА Новости в корпорации, предприятие проводило детальную оценку актива.

Судостроительный завод "Вымпел" специализируется на выпуске средне— и малотоннажных морских и речных катеров, судов гражданского и военного назначения. В сегменте "гражданки" завод выпускает пассажирские суда на подводных крыльях "Комета 120М", рыболовецкие и многоцелевые суда, а также композитные катера.

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.