ОСК приобрела 83% акций завода «Вымпел» у «Калашникова»

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) приобрела 82,8% судостроительного завода "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область), ранее принадлежавшего концерну "Калашников", говорится в материалах корпорации.
"Доля участия АО "ОСК" в уставном капитале АО "ССЗ "Вымпел" после приобретения составляет 82,88 процентов; доля принадлежавших АО "ОСК" голосующих акций АО "ССЗ "Вымпел" после приобретения составляет 82,88 процентов", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте раскрытия корпоративной информации.
ОСК в конце ноября заявляла о планах по приобретению этого актива. Как сообщали РИА Новости в корпорации, предприятие проводило детальную оценку актива.
Судостроительный завод "Вымпел" специализируется на выпуске средне— и малотоннажных морских и речных катеров, судов гражданского и военного назначения. В сегменте "гражданки" завод выпускает пассажирские суда на подводных крыльях "Комета 120М", рыболовецкие и многоцелевые суда, а также композитные катера.
ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.
Концерн "Калашников" — системообразующая структура промышленного комплекса России. Блокпакет в 25% плюс одна акция принадлежит госкорпорации "Ростех", 75% минус одна акция контролирует экс-замминистра транспорта Алан Лушников. В состав группы "Калашников" входят "Концерн "Калашников", "Ижевский механический завод" судостроительные предприятия полного цикла "Холдинговая компания Рыбинской верфи", "Верфь братьев Нобель" "Мытищинский машиностроительный завод", разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа Zala Aero, НПО "Молния" и ряд других.