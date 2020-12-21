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Появились подробности продажи «Массандры» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Аксенов раскрыл подробности продажи «Массандры»
Фото: РИА Новости
Участок, на котором располагается проданный винный завод, остался в собственности Крыма. Глава республики Сергей Аксенов уточнил данные по «Массандре».
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что земля национализированного винного завода ПАО «Массандра», который был выставлен на торги, осталась в собственности у государства.
Напомним, ПАО «Массандра» была куплена дочерней компанией банка «Россия» за 5,327 млрд рублей 14 декабря 2020 года. В лот вошли 1500 га земель свободного назначения, 3912 га виноградников и восемь предприятий.

«Несмотря на то, что само предприятие было продано, вся земля осталась в республиканской собственности. Это очень важный момент, поскольку собственник будет арендовать данную землю и параллельно с этим у республики остается полный контроль за правами, которые должны соблюдаться в отношении трудового коллектива», — заявил Аксенов.

Цена винзавода примерно в два раза выше цены за виллу в курортной зоне. Например, за 2,2 миллиарда рублей в Ялте продает недвижимость такого класса звезда советской эстрады София Ротару. Ее вилла предлагается в качестве гостиницы, сутки в самом бюджетном номере там стоят 16 тысяч рублей.
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Комментарии
Компании , Сергей Аксенов , София Ротару , Акционерный банк "Россия"
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