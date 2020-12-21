Дальневосточная авиакомпания будет создана на базе "Авроры" до 1 февраля 2021 года. Об этом в понедельник сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков

"Достигнуты финальные договоренности с 11-ю главами субъектов Дальневосточного федерального округа, министерством, и под эгидой [вице-премьера] Юрия Петровича Трутнева мы выработали условия, компания создается прямо сейчас. Я поставил первым свою подпись под акционерным соглашением о создании такой компании на базе АК "Аврора". Авиакомпания до 1 февраля будет создана", — сказал Чекунков в интервью телеканалу "Россия-24".

Чекунков отметил, что финальный документ будет готов уже на следующей неделе.

"Надеюсь, что прямо сейчас, в то время, как мы разговариваем с вами, губернаторы добавляют свои подписи, и финальный документ уже на следующей неделе будет существовать в природе", — пояснил он.

По словам главы министерства, в набсовет авиакомпании войдут все главы субъектов, а название выберут жители макрорегиона. "И что интересно — ее название, может быть, решат сохранить "Аврора", может быть, это будет новое, но это решат жители Дальнего Востока путем электронного голосования. С 21 декабря откроется в режиме онлайн возможность для любых жителей Дальнего Востока либо проголосовать за один из уже предложенных вариантов, либо предложить свой. И к 12 часам, к 23:59 31 декабря у авиакомпании появится собственное имя", — рассказал Чекунков.

Как отметил глава Минвостокразвития, смысл авиакомпании будет заключаться не только в расширении механизма субсидирования, но и в создании более точной модели координации перелетов. "В режиме единой авиакомпании будут синхронизированы маршрутные сетки, то, что сегодня является десятками перевозчиков. И в этом смысле, мы надеемся достичь максимально бесшовного, максимального удобного для жителей Дальнего Востока, а также для всех жителей России способа передвигаться, в том числе между достаточно небольшими населенными пунктами. Так что я надеюсь, [что это] существенно улучшит транспортную доступность даже небольших населенных пунктов", — заключил он.

Об авиакомпании

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством в декабре 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, поскольку в этой части страны воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры.