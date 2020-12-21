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«Макдоналдс» открыл первые предприятия на Дальнем Востоке 

Lenta.ru 52 минуты назад
«Макдоналдс» открыл первые предприятия на Дальнем Востоке
Фото: ТАСС
«Макдоналдс» открыл первых два предприятия на Дальнем Востоке — в ТРЦ «Черемушки», а также в ТРК «Седанка Сити» во Владивостоке. Мероприятие открытия посетил вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков. Всего до конца декабря на Дальнем Востоке откроется пять предприятий сети — три во Владивостоке и два в Хабаровске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.
Во время церемонии открытия Константин Шестаков и генеральный директор «Макдоналдс» Марк Карена в России, подписали соглашение, направленное на развитие партнерских отношений и долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Оно также касается решения задач социально-экономического развития и развития инвестиционной деятельности на территории Приморского края, реализации в регионе проектов по устойчивому развитию, поддержки малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и других вопросов.
В течение пяти лет «Макдоналдс» планирует инвестировать в развитие региона более 2 миллиардов рублей. В декабре компания компания «ДВРП» стала резидентом свободного порта Владивосток, что позволит ей внести существенный вклад в развитие экономики Дальнего Востока: на первом этапе «Макдоналдс» уже вложил в экономику и развитие Дальневосточного федерального округа более 500 миллионов рублей. «Макдоналдс» в России — самый крупный налогоплательщик в индустрии общественного питания, на долю компании приходится примерно четверть всех налогов, выплаченных предприятиями отрасли, отметили в пресс-службе компании.
На предприятиях сети будут внедрены новейшие системы обслуживания и производства, такие как стандартная кухня с системой Made for You, которая позволяет готовить свежие блюда непосредственно под заказ в доставку, навынос или для питания за столиком в торговом зале. Кроме того, в ближайшее время в ДФО планируется запуск и «МакДоставки», чтобы жители региона смогли воспользоваться услугами компании не выходя из дома. В дальнейшем в регионе планируют открывать предприятия в том числе с концепцией «МакАвто».

«Дальний Восток — новый географический регион для "Макдоналдс" в России. До сегодняшнего дня самой восточной точкой присутствия "Макдоналдс" в России был Красноярск. В 2020 году мы продвинулись сразу почти на 5000 километров на Восток! Я очень рад, что мы открываем первые предприятия здесь прямо перед Новым годом: жители Приморья смогут по достоинству оценить наши продукты, а мы со своей стороны предоставим им лучший клиентский опыт и приятно удивим их как вкусом, так и качеством наших продуктов. Я также уверен, что с приходом "Макдоналдс" в регионе будет еще активнее развиваться рынок труда и локальное предпринимательство, ведь мы делаем все для того, чтобы поддерживать местное сообщество. В этом году "Макдоналдс" отмечает 30-летие в России и, несмотря на все вызовы, мы ставили себе высокие цели по развитию сети предприятий, и сегодняшнее открытие — начало большого пути на Дальнем Востоке!», — отметил генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена.

«Безусловно, открытие "Макдоналдс" во Владивостоке — это не просто открытие еще одного предприятия общественного питания быстрого обслуживания. Это знаковое событие и для многих. Все заведения общественного питания должны будут учитывать наличие столь значимого конкурента и повышать качество услуг. Это сигнал для инвесторов, маркер привлекательности региона для вложений. В конце концов, это новые рабочие места, цепочки поставок, партнерские связи, новые технологии обслуживания и многое другое. Хочу пожелать компании, руководству и всем сотрудникам долгой и плодотворной работы в нашем регионе!», — подчеркнул вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков.
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Комментарии
Компании , Константин Шестаков , McDonald's
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