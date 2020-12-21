Дерипаска назвал санкции «орудием гибридной войны»

"Действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену родине, с соответствующими уголовными последствиями", — написал предприниматель в своем telegram-канале, предложив "поправить" Уголовный кодекс в этой части.