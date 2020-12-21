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Дерипаска сравнил провоцирование санкций против россиян с изменой родине 

РИА Новости 27 минут назад
Дерипаска назвал санкции «орудием гибридной войны»
Фото: РИА Новости
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил приравнять "провоцирование" санкций против россиян к измене родине.

"Действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену родине, с соответствующими уголовными последствиями", — написал предприниматель в своем telegram-канале, предложив "поправить" Уголовный кодекс в этой части.

Дерипаска назвал санкции "орудием современной гибридной войны", подчеркнув, что порой они наносят даже больший ущерб для мирного населения, чем бомбардировки или атаки на пограничные рубежи.
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