Дерипаска назвал санкции «орудием гибридной войны»

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил приравнять "провоцирование" санкций против россиян к измене родине.
"Действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену родине, с соответствующими уголовными последствиями", — написал предприниматель в своем telegram-канале, предложив "поправить" Уголовный кодекс в этой части.
Дерипаска назвал санкции "орудием современной гибридной войны", подчеркнув, что порой они наносят даже больший ущерб для мирного населения, чем бомбардировки или атаки на пограничные рубежи.