В России создадут «мегаконцессионера» на рынке ЖКХ 

Государственная корпорация развития страны ВЭБ.РФ совместно с акционерами «Росводоканала» (90% у крупнейших владельцев «Альфа-Групп» ) занимаются созданием общего предприятия, которое станет «мегаконцессионером» на рынке ЖКХ, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к ВЭБу

Отмечается, что доля ВЭБа в совместном предприятии составит 25%, акционеров «Росводоканала» — 75%. Договор уже был подписан партнерами, сообщает источник. Это СП сформирует организацию федерального масштаба, национального оператора ЖКХ, говорит источник, близкий к «Росводоканалу».

Также подчеркивается, что совместное предприятие будет сформировано на основе холдинговой компании «Региональные объединенные системы водоканал» (ХК «РВК»). Планируется выход в ряд регионов за 3-4 года. Сумма кредитования может составить 12-14 млрд рублей. Кроме того, организация собирается выйти и в средние населенные пункты, а не только в большие города.

Источник, близкий к «Росводоканалу» отметил, что в планах у партнеров — охват рынка объемом 20 млн человек, однако о точных сроках реализации проекта пока не говорится.

Также стало известно о том, что цель данного СП — достижение национальных целей, которые были обозначены в июльском указе главы государства Владимира Путина . Что касается деятельности совместного предприятия, то, как добавил источник, она будет неразрывно связана с реализацией нацпроектов «Экология», «Здравоохранение» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Еще одной задачей партнеров является создание предприятия, которое смогло бы облегчить появление оператора в новых регионах, отмечает источник.