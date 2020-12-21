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В России создадут «мегаконцессионера» на рынке ЖКХ 

Лера Букина 56 минут назад
В России создадут «мегаконцессионера» на рынке ЖКХ
Фото: ТАСС
Государственная корпорация развития страны ВЭБ.РФ совместно с акционерами «Росводоканала» (90% у крупнейших владельцев «Альфа-Групп») занимаются созданием общего предприятия, которое станет «мегаконцессионером» на рынке ЖКХ, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к ВЭБу.
Отмечается, что доля ВЭБа в совместном предприятии составит 25%, акционеров «Росводоканала» — 75%. Договор уже был подписан партнерами, сообщает источник. Это СП сформирует организацию федерального масштаба, национального оператора ЖКХ, говорит источник, близкий к «Росводоканалу».
Также подчеркивается, что совместное предприятие будет сформировано на основе холдинговой компании «Региональные объединенные системы водоканал» (ХК «РВК»). Планируется выход в ряд регионов за 3-4 года. Сумма кредитования может составить 12-14 млрд рублей. Кроме того, организация собирается выйти и в средние населенные пункты, а не только в большие города.
Источник, близкий к «Росводоканалу» отметил, что в планах у партнеров — охват рынка объемом 20 млн человек, однако о точных сроках реализации проекта пока не говорится.
Также стало известно о том, что цель данного СП — достижение национальных целей, которые были обозначены в июльском указе главы государства Владимира Путина. Что касается деятельности совместного предприятия, то, как добавил источник, она будет неразрывно связана с реализацией нацпроектов «Экология», «Здравоохранение» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Еще одной задачей партнеров является создание предприятия, которое смогло бы облегчить появление оператора в новых регионах, отмечает источник.
Ранее «Рамблер» сообщал, как с Нового года подорожают услуги ЖКХ. Так, тариф на газ может вырасти в среднем на 3%, а на 4% повысятся с 1 июля расценки на электроэнергию, вывоз мусора, водо — и теплоснабжение. Гендиректор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко отметил, что регионы сами устанавливают тарифы. Он полагает, что они увеличатся в диапазоне 3,4-6,4%.
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Комментарии 21
Компании , Личный счет , Владимир Путин , ВЭБ , Городские Инновационные Технологии , Альфа-Групп , РБК
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