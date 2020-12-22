ВТБ запустил автокредитование через интернет-банк

Клиенты ВТБ с 23 декабря могут получить онлайн-одобрение автокредита в новой веб-версии системы «ВТБ Онлайн». Заемщикам доступен выбор новых и подержанных транспортных средств, сообщают в ВТБ, уточняя, что уже в январе услуга появится в мобильном приложении банка.

Для оформления заявки на получение средств клиенту необходимо авторизоваться в обновленном интернет-банке «ВТБ Онлайн», далее перейти на вкладку «Продукты и услуги» и выбрать раздел «Автокредит». «Процесс заполнения онлайн-анкеты стал удобнее для клиента и предполагает уже предзаполненные банком данные по заемщику, позволяя оформить анкету в два раза быстрее и за несколько минут получить одобрение», — подчеркивают в банке.

Все расчеты выполняются на кредитном калькуляторе с автоматическим формированием ставки и размера кредита. Об одобрении кредита клиент узнает по СМС. Приобретаемое в кредит транспортное средство оформляется в залог банка.

«В этом году мы первыми на рынке провели тестовые сделки по покупке автомобиля полностью в онлайне с использованием автокредита и в 2021 году намерены предложить этот сервис всем клиентам. В ВТБ доля онлайн-заявок на автокредит уже достигла 20%. Сегодня мы запускаем возможность оформления заявки для веб-версии «ВТБ Онлайн», а в январе планируем сделать сервис доступным в мобильном приложении банка. К концу 2021 года это позволит нам нарастить долю оформляемых онлайн-заявок примерно до 40%», — комментирует начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ Иван Жигарев.

Новый процесс также позволит клиентам еще внимательнее изучать условия сервисных и страховых услуг, рассчитывают в ВТБ. В онлайн-режиме клиенты смогут осознанно выбрать необходимые им дополнительные услуги, поясняет Жигарев.