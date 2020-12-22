Ozon начал продавать страховые продукты 

Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon запустил платформу для продажи страховых услуг, первым доступным страховым продуктом стало ОСАГО, сообщает компания.
"На Ozon появились страховые услуги, первым продуктом, доступным в каталоге маркетплейса, стало ОСАГО. В 2021 году платформа страхования Ozon дополнится другими направлениями", — говорится в релизе компании.
Планируется добавить страхование для юридических лиц, в том числе для продавцов и партнеров площадки.
Уточняется, что партнерами Ozon по оформлению ОСАГО стали "Тинькофф Страхование", "Альфа-Страхование", "Согласие", "МАКС", "Страховой дом ВСК" и "Ренессанс Страхование".
"Для старта мы выбрали продукт ОСАГО, оформление которого возможно полностью онлайн, дальше мы будем расширять и перечень партнеров, и спектр продуктов", — сказал вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Ваэ Овасапян, слова которого приводятся в релизе.
Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе представлено 9 миллионов товарных наименований более чем в 20 категориях. Основными акционерами компании являются АФК "Система" и фонды Baring Vostok. В конце ноября Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже.