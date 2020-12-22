Ozon начал продавать страховые продукты 

"Для старта мы выбрали продукт ОСАГО, оформление которого возможно полностью онлайн, дальше мы будем расширять и перечень партнеров, и спектр продуктов", — сказал вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Ваэ Овасапян, слова которого приводятся в релизе.