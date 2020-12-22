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Ozon начал продавать страховые продукты 

Прайм и ещё 1 22 декабря 2020
Ozon начал продавать страховые продукты
Фото: depositphotos.com
Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon запустил платформу для продажи страховых услуг, первым доступным страховым продуктом стало ОСАГО, сообщает компания.

"На Ozon появились страховые услуги, первым продуктом, доступным в каталоге маркетплейса, стало ОСАГО. В 2021 году платформа страхования Ozon дополнится другими направлениями", — говорится в релизе компании.

Планируется добавить страхование для юридических лиц, в том числе для продавцов и партнеров площадки.
Уточняется, что партнерами Ozon по оформлению ОСАГО стали "Тинькофф Страхование", "Альфа-Страхование", "Согласие", "МАКС", "Страховой дом ВСК" и "Ренессанс Страхование".

"Для старта мы выбрали продукт ОСАГО, оформление которого возможно полностью онлайн, дальше мы будем расширять и перечень партнеров, и спектр продуктов", — сказал вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Ваэ Овасапян, слова которого приводятся в релизе.

Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе представлено 9 миллионов товарных наименований более чем в 20 категориях. Основными акционерами компании являются АФК "Система" и фонды Baring Vostok. В конце ноября Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже.
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Компании , АФК Система , Ренессанс Страхование , ВСК , Московская биржа
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