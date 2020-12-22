ВЭБ и Чубайс займутся реализацией Парижского соглашения

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс и госкорпорация «ВЭБ.РФ» создадут совместный проектный офис. Об этом сообщает источник РБК. Он добавил, что такой офис необходим, в частности, «под реализацию Парижского соглашения».

Представитель ВЭБа заявил изданию о «необходимости координации повестки устойчивого развития на глобальном уровне».

«Корпорация развития является методологическим центром по зеленому финансированию в России, а проекты ВЭБ.РФ, в том числе городской экономики, охватывают все цели устойчивого развития ООН», — напомнил он.

Источник в корпорации пояснил, что по этой причине партнерство ВЭБа и команды Чубайса «обеспечит более эффективную работу по этому направлению».

Распоряжением правительства ВЭБ в ноябре утвердили в качестве «методологического центра в области развития инвестиционной деятельности в сфере устойчивого (в том числе зеленого) развития». Госкорпорации была поручена разработка предложений и планов актуализации критериев достижения ЦУР. Кроме того, ВЭБ будет осуществлять «взаимодействие с международными организациями по вопросам финансирования проектов развития».

Зампред правления госкорпорации Алексей Мирошниченко пояснил, что в ВЭБ нацелены на создание «доступного механизма, при помощи которого российские „зеленые“ проекты смогут подсветить себя для российских и зарубежных „ответственных инвесторов“. В результате, как полагает топ-менеджер, удастся „получить больше инвестиций по более льготным ценам“.

Цели устойчивого развития (ЦУР) прописаны в документах ООН. Всего их 17, и достижение ЦУР планируется к 2030 году. Среди них — ликвидация нищеты, голода, достижение гендерного равенства, борьба с изменением климата. 4 декабря экс-глава РОСНАНО был назначен специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения ЦУР. С его климатическими направлениями пересекается Парижское соглашение по климату.

Россия присоединилась к нему в 2019 году. Парижское соглашение направлено на борьбу с глобальным потеплением и предусматривает регуляцию выбросов углекислого газа в атмосферу. Принято 12 декабря 2015 года, подписано 22 апреля 2016 года.

С 2025 года в ЕС планируется введение углеродного налога, которым, по замыслу авторов инициативы, будет облагаться продукция зарубежных компаний, произведенная на предприятиях с высоким уровнем выбросов парниковых газов. По версии Евросоюза, эта мера поможет удержать рост мировой средней температуры в пределах 1,5-2 градусов по Цельсию.

Также предполагается, что Европа к 2050 году полностью должна перейти к экономике без углеродных выбросов. В опубликованном ранее исследовании консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) отмечалось, что российские экспортеры могут терять от трех до 4,8 миллиарда долларов ежегодно в случае введения налогового сбора на выбросы углекислого газа.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев считает, что введение углеродного налога ЕС с 2025 года преследует не столько климатические, сколько политические цели и является „скрытым протекционизмом“ товаров на западном рынке. По словам политика, в этом случае снизится конкурентоспособность российского экспорта, из-за чего экономика РФ может потерять „миллиарды евро“. Медведев пообещал, что Москва в этой ситуации поддержит отечественных производителей, в том числе при помощи „мер внешнего реагирования“.

Ранее Чубайс предупредил, что Россия более уязвима, чем большинство стран мира, к повышению температуры. По его словам, темпы потепления в РФ в 2,5 раза выше, чем в среднем на планете, и это несет угрозу регионам с вечной мерзлотой. В качестве примера Чубайс привел технологическую аварию в Норильске и обратил внимание на особенности постройки зданий в Якутске, где здания построены на сваях, которые „вмораживаются в вечную мерзлоту“. Чубайс отмечал важность не только вступления РФ в Парижское соглашение по климату, но и его последовательную и широкую реализацию.