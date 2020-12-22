Маск опустился на третье место среди миллиардеров Forbes 

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск всего две недели продержался на втором месте в списке миллиардеров Forbes Real-Time — в понедельник после включения акций Tesla в индекс S&P 500 его состояние упало на 8,8 миллиарда долларов, и он опустился на третью строчку, следует из рейтинга.

Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes 9 декабря. При этом в рейтинге агентства Блумберг Bloomberg Billionaires Index (BBI) Маск с ноября продолжает занимать вторую строчку.

По данным Forbes, состояние Маска составляет 144,9 миллиарда долларов. По данным BBI, в понедельник оно упало на 10,3 миллиарда долларов — до 157 миллиардов долларов.

Маску принадлежит около 21% акций Tesla. С начала года они взлетели в цене более чем в 8 раз. В том числе акции активно дорожали в период с 17 ноября — с момента объявления о грядущем включении в индекс S&P 500. Падение акций Tesla в понедельник объясняется коррекцией после предыдущего взлета и общим негативом на мировых рынках на усилении коронавирусных рисков. "Бумаги Tesla возглавили распродажу на американском рынке, вызванную опасениями из-за нового штамма коронавируса", — отмечает Forbes.