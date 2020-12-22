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Маск опустился на третье место среди миллиардеров Forbes 

Прайм 1 час назад
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск всего две недели продержался на втором месте в списке миллиардеров Forbes Real-Time — в понедельник после включения акций Tesla в индекс S&P 500 его состояние упало на 8,8 миллиарда долларов, и он опустился на третью строчку, следует из рейтинга.
Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes 9 декабря. При этом в рейтинге агентства Блумберг Bloomberg Billionaires Index (BBI) Маск с ноября продолжает занимать вторую строчку.
По данным Forbes, состояние Маска составляет 144,9 миллиарда долларов. По данным BBI, в понедельник оно упало на 10,3 миллиарда долларов — до 157 миллиардов долларов.
Маску принадлежит около 21% акций Tesla. С начала года они взлетели в цене более чем в 8 раз. В том числе акции активно дорожали в период с 17 ноября — с момента объявления о грядущем включении в индекс S&P 500. Падение акций Tesla в понедельник объясняется коррекцией после предыдущего взлета и общим негативом на мировых рынках на усилении коронавирусных рисков. "Бумаги Tesla возглавили распродажу на американском рынке, вызванную опасениями из-за нового штамма коронавируса", — отмечает Forbes.
В целом в первую пятерку богачей в Forbes Real-Time и BBI входят одни и те же люди, но они находятся на разных позициях, за исключением лидера и замыкающего топ-5. Первое и пятое места издания единодушно присваивают основателю Amazon Джеффу Безосу и основателю Facebook Марку Цукербергу соответственно.
На втором месте в Forbes Real-Time стоит президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, на четвертом — основатель Microsoft Билл Гейтс. В рейтинге BBI Гейтс на третьем месте, а Арно — на четвертом.
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Комментарии 1
Компании , Видео , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Марк Цукерберг , Илон Маск , Amazon , SpaceX , Microsoft , Louis Vuitton , Forbes , Bloomberg
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