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Apple запустит производство автомобилей 

Мария Иванова 1 час назад
Apple запустит производство автомобилей
Фото: Youtube
Apple планирует выпустить собственный беспилотный автомобиль с «революционным» аккумулятором к 2024 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Американская корпорация начала работать над проектом Project Titan в 2014 году и с тех пор «достаточно продвинулась».
По словам одного из источников Reuters, центральное место в стратегии Apple занимает аккумулятор нового типа, который может «радикально» снизить стоимость и увеличить запас хода автомобиля. По предварительным данным, аккумулятор представляет собой большую одноэлементную батарею.
Агентство отмечает, что Tesla Илона Маска потребовалось 17 лет, прежде чем она превратилась в проект, приносящий стабильную прибыль.

«Если в мире и есть компания, обладающая ресурсами [для такого проекта — прим. ред.], то это, вероятно, Apple. Но в то же время это не мобильный телефон», — отметил человек, работавший над Project Titan.

Пока неясно, кто будет собирать автомобиль под брендом Apple, но источники говорят, что компания рассчитывает на некоего партнера-автопроизводителя. По их словам, проблемы, связанные с пандемией, могут отодвинуть начало производства на 2025 год или позже.
Как сообщал «Рамблер», с 2015 года СМИ писали о планах Apple представить собственный электромобиль не позднее 2019 года. Сообщалось, что компания не планирует делать машину полностью самоуправляемой.
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Компании , Apple
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