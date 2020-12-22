Apple запустит производство автомобилей 

Apple планирует выпустить собственный беспилотный автомобиль с «революционным» аккумулятором к 2024 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Американская корпорация начала работать над проектом Project Titan в 2014 году и с тех пор «достаточно продвинулась».

По словам одного из источников Reuters, центральное место в стратегии Apple занимает аккумулятор нового типа, который может «радикально» снизить стоимость и увеличить запас хода автомобиля. По предварительным данным, аккумулятор представляет собой большую одноэлементную батарею.

Агентство отмечает, что Tesla Илона Маска потребовалось 17 лет, прежде чем она превратилась в проект, приносящий стабильную прибыль.

«Если в мире и есть компания, обладающая ресурсами [для такого проекта — прим. ред.], то это, вероятно, Apple. Но в то же время это не мобильный телефон», — отметил человек, работавший над Project Titan.

Пока неясно, кто будет собирать автомобиль под брендом Apple, но источники говорят, что компания рассчитывает на некоего партнера-автопроизводителя. По их словам, проблемы, связанные с пандемией, могут отодвинуть начало производства на 2025 год или позже.

Как сообщал «Рамблер», с 2015 года СМИ писали о планах Apple представить собственный электромобиль не позднее 2019 года. Сообщалось, что компания не планирует делать машину полностью самоуправляемой.