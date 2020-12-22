Путин призвал нефтяные компании «не хулиганить» с потребителями 

Президент России Владимир Путин оценил цены на нефтепродукты и потребовал от производителей «не хулиганить» с потребителями. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства прокомментировал доклад вице-премьера Александра Новака в части цен на топливо.

«И отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя «хулиганить»», — подчеркнул Владимир Путин.

Он также отметил, что с нефтяниками есть «постоянный контакт на этот счет».

«Механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется», — заявил президент России.

«Рамблер» писал, что 9 декабря Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на рост цен на продукты и призвал не допустить ситуации, когда у жителей страны не будет денег, чтобы купить еду.