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Путин призвал нефтяные компании «не хулиганить» с потребителями 

Алиса Селезнёва 21 минуту назад
Путин призвал нефтяные компании «не хулиганить» с потребителями
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин оценил цены на нефтепродукты и потребовал от производителей «не хулиганить» с потребителями. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства прокомментировал доклад вице-премьера Александра Новака в части цен на топливо.

«И отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя «хулиганить»», — подчеркнул Владимир Путин.

Он также отметил, что с нефтяниками есть «постоянный контакт на этот счет».

«Механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется», — заявил президент России.

«Рамблер» писал, что 9 декабря Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на рост цен на продукты и призвал не допустить ситуации, когда у жителей страны не будет денег, чтобы купить еду.
14 декабря министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что розничные сети и производители сахара и подсолнечного масла заключат соглашение об ограничении розничной цены на данные товары. А премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений по подготовке нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.
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Компании , Экономика , Максим Решетников , Александр Новак , Михаил Мишустин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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