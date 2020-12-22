Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается

Компания MGM Holdings, которой принадлежит голливудский кинопроизводитель, ищет покупателя.

По информации The Wall Street Journal, холдинг уже связался с банками для начала «формального процесса продажи». Рыночную стоимость компании эксперты оценивают в 5,5 млрд долларов.

Ранее легендарную студию уже пытались продать, однако MGM не смогла договориться с покупателями о цене. Основным активом Metro-Goldwyn-Mayer сейчас считается франшиза о Джеймсе Бонде. В частности, внимание покупателей может привлечь премьера нового фильма об агенте 007 «Не время умирать», которая намечена на апрель 2021 года.

Всего кинокомпания выпустила более четырёх тысяч фильмов и сериалов.