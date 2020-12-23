Американский миллиардер Илон Маск признался, что в «тёмные дни» хотел предложить главе Apple Тиму Куку выкупить его компанию Tesla за $60 млрд Тогда Кук отказался от встречи — с тех пор рыночная стоимость Tesla выросла в десять раз.

Об этом основатель Tesla и SpaceX рассказал в Twitter.

«В тёмные дни для программы Model 3 я искал встречи с Тимом Куком, чтобы обсудить с Apple возможность продажи Tesla за 1/10 её текущей рыночной стоимости (примерно $60 млрд). Он отказался от встречи», — написал Маск.

Ни он, ни представители Tesla не уточнили, о каком периоде времени идёт речь. В Apple признание Маска комментировать отказались.

Между тем сейчас Apple готовится стать конкурентом Tesla: компания планирует выпустить собственный беспилотный автомобиль в 2024 году. При этом компания намерена создать новые аккумуляторы, которые «коренным образом» сократят стоимость машины и увеличат дальность езды.

Сам Маск вспомнил об Apple именно в контексте разговора о будущих батареях. По словам источников в компании, Apple надеется уменьшить их размер, сделав «моноячейкой», для чего изучает технологию литий-железных фосфатов, считающуюся безопаснее литий-ионных батарей.

«Если это правда, то странно», — заявил Маск.

Бизнесмен пояснил, что Tesla уже использует обе этих технологии.

Уходящий 2020й год выдался для Tesla удачным, несмотря на периоды закрытия заводов из-за пандемии. Акции компании с января выросли более чем на 700%, а на пике стоили $695. Это был последний день торгов перед включением Tesla в индекс американских компаний с наибольшей биржевой капитализацией S&P 500. После этого цена бумаг Tesla начала снижаться. Впрочем, причиной этого мог быть не сам факт вхождения в индекс, а общая распродажная волна, захватившая рынок на фоне новостей о новом штамме коронавируса из Великобритании. Сейчас капитализация компании составляет почти $607 млрд