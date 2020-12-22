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Сухопутная часть «Северного потока — 2» готова к вводу 

ТАСС 38 минут назад
Срок окончания работ в море зависит от ряда условий, в том числе погоды, сообщила заместитель председателя правления "Газпрома"
Строительство сухопутной части газопровода "Северный поток — 2" завершено, она готова к вводу. Срок окончания работ в море зависит от ряда условий, в том числе погоды, сообщила заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на встрече с инвестбанками.

"Сухопутная часть уже построена и полностью готова к вводу. И сейчас на завершающем этапе находятся строительные работы также на сухопутном участке в РФ", — сказала она.

11 декабря возобновилось строительство газопровода в территориальных водах Германии. "Срок окончания строительства морского участка в первую очередь будет зависеть от ряда условий, таких как погодные условия, период проведения работ и так далее", — добавила Бурмистрова.
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