Срок окончания работ в море зависит от ряда условий, в том числе погоды, сообщила заместитель председателя правления "Газпрома"

Строительство сухопутной части газопровода "Северный поток — 2" завершено, она готова к вводу. Срок окончания работ в море зависит от ряда условий, в том числе погоды, сообщила заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на встрече с инвестбанками.

"Сухопутная часть уже построена и полностью готова к вводу. И сейчас на завершающем этапе находятся строительные работы также на сухопутном участке в РФ", — сказала она.

11 декабря возобновилось строительство газопровода в территориальных водах Германии. "Срок окончания строительства морского участка в первую очередь будет зависеть от ряда условий, таких как погодные условия, период проведения работ и так далее", — добавила Бурмистрова.