Государство снизит долю в Первом канале с 51% до 34% 

Государство намерено снизить долю в уставном капитале Первого канала с 51% до менее чем 34%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина, размещенный в справочной правовой системе «Консультант плюс».

Как говорится в указе, в целях повышения финансовой устойчивости АО «Первый канал» будут выпущены дополнительные акции и реализованы среди негосударственных акционеров. При этом доля государственного участия должна остаться на уровне не ниже 34%.

Государство получит специальное право на управление вещателем — золотую акцию. Перечень негосударственных акционеров правительство должно утвердить в течение трех месяцев.

Сейчас уставной капитал АО «Первый канал» равняется 10 миллионам рублей, выпущена тысяча обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 тысяч рублей.

29% акций владеет Национальная медиа группа, а о владельцах еще 20% достоверных сведений нет. Ранее этот пакет принадлежал ВТБ , но осенью банк сообщил, что перестал быть акционером телевещателя.

Ранее, как сообщал «Рамблер», телеканал «Россия 1» по итогам 2020 года в пятый раз подряд обошел Первый канал по уровню среднесуточной доли аудитории как в крупных городах России, так и по всей стране.