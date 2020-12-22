Государство снизит долю в Первом канале с 51% до 34% 

Государство намерено снизить долю в уставном капитале Первого канала с 51% до менее чем 34%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина, размещенный в справочной правовой системе «Консультант плюс».
Как говорится в указе, в целях повышения финансовой устойчивости АО «Первый канал» будут выпущены дополнительные акции и реализованы среди негосударственных акционеров. При этом доля государственного участия должна остаться на уровне не ниже 34%.
Государство получит специальное право на управление вещателем — золотую акцию. Перечень негосударственных акционеров правительство должно утвердить в течение трех месяцев.
Сейчас уставной капитал АО «Первый канал» равняется 10 миллионам рублей, выпущена тысяча обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 тысяч рублей.
Государство сейчас владеет контрольным пакетом акций Первого канала. 38,9% акций принадлежит Росимуществу, 9,1% — ФГУП «ИТАР-ТАСС», еще 3% — ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино».
29% акций владеет Национальная медиа группа, а о владельцах еще 20% достоверных сведений нет. Ранее этот пакет принадлежал ВТБ, но осенью банк сообщил, что перестал быть акционером телевещателя.
Ранее, как сообщал «Рамблер», телеканал «Россия 1» по итогам 2020 года в пятый раз подряд обошел Первый канал по уровню среднесуточной доли аудитории как в крупных городах России, так и по всей стране.