Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.60
92.00
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
72.90
89.18
Индексы и котировки Brent
49.95
–0.28 Золото
1860.82
–0.04 РТС
1335.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.12
1.2157
+0.0050
08.12
1.2107
18.12
10.12
26.11

Максим Орешкин стал новым председателем совета директоров Первого канала 

ТК «Звезда» и ещё 24 3 часа назад
Максим Орешкин стал председателем совета директоров Первого канала
Фото: РИА Новости
Помощник президента РФ Максим Орешкин стал новым председателем совета директоров Первого канала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

«Новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента РФ Максим Орешкин, около 4 лет руководивший Министерством экономического развития РФ» — говорится в сообщении Минцифры.

В ведомстве также отметили, что в совете директоров компании сохраняется высокий уровень представительства государства.
Также сообщается о том, что государство приняло решение сократить долю владения акций канала с контрольного 51% до 34%. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина «Об увеличении уставного капитала АО "Первый канал"». Документ опубликован справочной правовой системе «Консультант Плюс». Канал будет исключен из перечня стратегических предприятий государства, однако правительство будет владеть «золотой акцией» Первого канала.
Видео дня. Эксперты дали прогноз по курсу рубля
ТК «Звезда»: последние новости
Крупнейшие банки сообщили о замене 50% пластиковых карт цифровыми Крупнейшие банки сообщили о замене 50% пластиковых карт цифровыми Кабмин получит право вводить регулируемые цены на продукты Кабмин получит право вводить регулируемые цены на продукты Финансист перечислил причины для отказа в выдаче банковского кредита Финансист перечислил причины для отказа в выдаче банковского кредита
Комментарии 2
Компании , Максим Орешкин , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году
00:42
Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение