Максим Орешкин стал председателем совета директоров Первого канала

Помощник президента РФ Максим Орешкин стал новым председателем совета директоров Первого канала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.
«Новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента РФ Максим Орешкин, около 4 лет руководивший Министерством экономического развития РФ» — говорится в сообщении Минцифры.
В ведомстве также отметили, что в совете директоров компании сохраняется высокий уровень представительства государства.
Также сообщается о том, что государство приняло решение сократить долю владения акций канала с контрольного 51% до 34%. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина «Об увеличении уставного капитала АО "Первый канал"». Документ опубликован справочной правовой системе «Консультант Плюс». Канал будет исключен из перечня стратегических предприятий государства, однако правительство будет владеть «золотой акцией» Первого канала.