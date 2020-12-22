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Первый канал перестанет быть государственным 

Газета.Ru 3 часа назад
Первый канал перестанет быть государственным
Фото: РИА Новости
Первый канал перестанет быть государственным. Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного в системе "Консультант плюс".
Согласно документу, в целях повышения финансовой устойчивости акционерного общества "Первый канал" будет осуществлен дополнительный выпуск акций и их реализация негосударственным акционерам. Доля государства сократится с контрольного пакета (51%) до уровня не менее 34%.
Из указа следует, что кабмин должен в течение трех месяцев провести мероприятия по увеличению уставного капитала и определить перечень негосударственных акционеров канала, а также определить размер долей России и других акционеров. Данный указ президента пока не опубликован на официальном портале правовых актов и на сайте президента.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцфиры, помощник президента Максим Орешкин назначен новым председателем совета директоров Первого канала.
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Комментарии
Компании , Максим Орешкин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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