Сбер анонсировал рекорд по ипотеке в 2020 году

«По ипотеке у нас рост портфеля год к году будет около 20%, поэтому темп даже больше, чем в прошлом году. Всего мы выдадим по новой ипотеке около 2 трлн рублей в 2020 году. В следующем году мы ожидаем роста (портфеля) на 10-15% к текущему факту», — передает РИА «Новости» слова Царева.