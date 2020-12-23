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«Газпром» перевел 100% акций Nord Stream 2 на свою «дочку» 

ТАСС 1 час назад
«Газпром» перевел 100% акций Nord Stream 2 на свою «дочку»
Фото: ТАСС
"Газпром" перевел 100% акций оператора строительства газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG со своего баланса на ООО "Газпром международные проекты". Это следует из сообщения российского газового холдинга.
В "Газпром международные проекты" холдинг владеет также 100% долей. Изменения во владении акциями произошли 22 декабря.
"Газпром" 3 февраля 2017 года поставил на свой баланс 100% акций Nord Stream 2 AG. Компания была создана для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток — 2". Штаб-квартира компании расположена в Цуге (Швейцария). Компания на 100% принадлежала нидерландской "дочке" "Газпрома" Gazprom Gerosgaz Holdings B. V.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 г. после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.
Строительство газопровода "Северный поток — 2" возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа "Фортуна", которая уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии. Работы в водах Дании планируется начать 15 января.
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