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СМИ: украинский МИД пообещал Госдепу США демонтировать все оборудование Huawei 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
Украинский МИД пообещал США демонтировать все оборудование Huawei
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Украины демонтирует все оборудование китайской компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях. Об этом в среду сообщил украинский телеканал "1+1" со ссылкой на запись в Twitter заместителя госсекретаря США Кейта Крача.

"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei со своих зданий, этого примера придерживались и несколько других правительственных учреждений", — говорится в сообщении.

Он напомнил, что украинская власть недавно отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания "умного города", отдав предпочтение американской Cisco. "Это — мудрые решения", — отметил заместитель госсекретаря США.
Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на своей странице в Twitter, что Украина присоединилась к американской инициативе "Чистая сеть", которая предусматривает защиту конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности граждан от агрессивного вмешательства злоумышленников.

"Украина поддерживает принципы "Чистой сети" и останется надежным партнером для инвестиций технологических компаний со всего мира", — отметил он.

На Украине компания Huawei обеспечивает работу общей 4G сети в киевском метрополитене. Благодаря техническому решению от Huawei, одну базовую станцию в столичной подземке могут использовать сразу все три мобильных оператора.
Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов официально признала китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. В мае 2019 года президент США Дональд Трамп внес Huawei в черный список. Власти США считают, что Китай посредством оборудования для сетей 5G, поставляемых в том числе и Huawei, занимается шпионажем. Вашингтон подталкивает другие страны к подобным жестким действиям в отношении китайских фирм.
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Комментарии 2
Компании , Денис Шмыгаль , Дональд Трамп , МИД , Cisco , Госдеп США
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