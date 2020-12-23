США наносят удар по российской гражданской авиации. Случилось это почти сразу после того, как свой первый полет совершил конкурент американского Boeing — российский самолет МС-21 с отечественным, а не американским двигателем. Как и с «Северным потоком — 2», цель у новых санкций конкретная.

Что же запрещают санкции?

«Из опубликованной информации следует, что американским компаниям необходимо получать лицензии на сотрудничество с предприятиями из списка», — указывают в пресс-службе ОАК.

По сути, санкции ограничивают российским предприятиям сотрудничество с американскими поставщиками комплектующих или поставщиками из других стран, где велика доля американского бизнеса. Однако есть лазейка: поставщик из США может получить лицензию на поставку своего товара условной корпорации «Иркут» или другим компаниям, попавшим в список. Однако получит ли он такое разрешение — это большая рулетка, и как она сработает, будет зависеть исключительно от Вашингтона.

Любопытно, что в таких условиях российский авиапром работает уже с лета. Дело в том, что в июньском пакете санкций эта схема была прописана. Только там не было конкретного списка компаний, а речь шла о поставках коммерческой продукции российской компании, которую можно было назвать military end user, или «конечный военный пользователь».

Иными словами, режим запрашивания лицензий на поставку той или иной продукции в Россию действует с июня. Разница лишь в том, что раньше американские поставщики должны были сами предполагать, какие компании относятся к military end user. А принятый 22 декабря американский закон уточняет список этих компаний.

Источник уверяет, что часть лицензий, разрешающих сотрудничество с российскими компаниями, уже получены, другая часть разрешений в процессе одобрения. Но главное, что американские санкции дают рычаг давления — в любой момент они могут не выдать лицензию или не продлить ее действие.

В ОАК отмечают, что не получали уведомлений о прекращении сотрудничества от своих зарубежных партнеров и реализация авиационных программ продолжается.

Эксперты уверены, что главная цель США — нанести удар по российскому проекту МС-21. Этот уникальный самолет грозит разрушить дуполию Boeing и Airbus на мировом рынке авиастроения. Ранее США уже попытались остановить проект, лишив его композитных материалов. А композитное черное крыло — это ноу-хау российского лайнера. Сроки проекта действительно сдвинулись, но Россия решила эту задачу, заменив иностранные композиты на отечественные. Поэтому Вашингтон пошел дальше.

Самая сложная и дорогостоящая деталь в МС-21 — это двигатель. И новейший российский самолет оснащается американским двигателем PW1400G-JM компании Pratt & Whitney . Запрет на его поставку мог бы поставить крест на российском проекте.

Однако теперь это уже невозможно. Буквально на прошлой неделе МС-21 совершил свой первый полет с двигателем российского производства ПД-14. Это огромное достижение российского двигателестроения и авиастроения. Собственно, такого рывка и испугались американцы.

«США убивают этими санкциями двух зайцев одновременно. Не дают России развиваться технологически. И не дают вытеснить себя любимых с нашего рынка», — считает главный редактор «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Российские авиакомпании постепенно могут отказаться покупать американские самолеты в пользу отечественного лайнера. Спрос внутри России на МС-21 может обеспечить загрузку завода на десятилетия вперед.

«США прекрасно понимают, что МС-21 будет вытеснять «Боинги» с российского рынка. Отечественный самолет и новее, и дешевле. Десять самолетов «Боинг» — это миллиард долларов, а у нас на рынке летает несколько сотен магистральных самолетов. То есть цена вопроса — десятки миллиардов долларов. Чем дольше американцы смогут оттягивать коммерческую эксплуатацию МС-21, тем больше они заработают на нас. Мы ведь не только покупаем их самолеты. Мы еще тратимся на их запчасти и техническое обслуживание. Это рынок еще на десятки миллиардов долларов. Никто не хотел бы терять такой куш», — объясняет Гусаров.

«Стоит признать, что санкции со стороны США — это пример нечестной конкурентной борьбы. Штаты пытаются создать проблемы конкурентам для развития своей отрасли авиастроения», — согласен Артем Деев , руководитель аналитического департамента AMarkets.

И эти санкции могут стать далеко не последними.

«Чем ближе к реализации проекта МС-21, тем больше будет санкционное давление», — уверен Гусаров.

Как вариант, приводит он пример, американцы заявят, что Россия якобы украла у США технологии и поэтому создала российский двигатель ПД-14. На этом основании американцы могут запретить эксплуатацию этих двигателей по всему миру. В итоге МС-21 останется и без американского, и без российского двигателя. А это сердце самолета.

В числе рисков — сертификация МС-21 и российского двигателя европейским регулятором. Брюссель на самом деле тоже не слишком заинтересован в успешном завершении российского проекта, потому что МС-21 является конкурентом не только Boeing 737, но и Airbus A320. Европейцам и так непросто биться на мировом рынке с американской корпорацией, а тут еще и Россия влетает со своим МС-21. У того же «Аэрофлота» в парке в основном самолеты Airbus, но отечественный перевозчик уже стал крупным покупателем МС-21. Поэтому европейцы не меньше США заинтересованы в торможении российского проекта магистрального самолета. Другой вопрос, насколько они решатся на столь явную нечестную конкуренцию.

Что касается военных самолетов, то здесь проблем с американскими комплектующими возникнуть не должно.

«В военной части мы давно не используем иностранные комплектующие», — уверяют в ОАК.

Поднявшийся в небо на прошлой неделе региональный самолет Ил-114-300 с российским двигателем тоже не должен пострадать. Он изначально создавался только из отечественных комплектующих. Потому что этот самолет делается для российской глубинки — он должен быть недорогим, стойким к российским морозам и уметь садиться даже на плохие аэродромы.

А вот SSJ-100 и МС-21 уязвимы для американских санкций. Почему эти самолеты изначально тоже не делали полностью российскими?

«Эти проекты создавались в начале 2000-х, когда в России еще верили в международную кооперацию, в свободу рынка, что на международном конкурсе мы выберем самые лучшие изделия и интегрируем их в новый самолет. Так делали, когда создавали SSJ-100. С этого же начали и проект МС-21. Однако в процессе его реализации началась санкционная война», — объясняет Гусаров.

Положительный момент от всех этих санкций как раз в развороте на импортозамещение, создание собственного продукта с добавленной стоимостью.

В ОАК уже запустили проект SSJ-NEW. Речь идет не о создании нового самолета, а об импортозамещении комплектующих уже существующего SSJ-100. Изначально SSJ-100 состоял на 60–70% из иностранных деталей. Однако благодаря новому проекту подавляющее большинство деталей самолета должны стать отечественными.

«Мы за одно десятилетие технологически выросли и модернизировались. Мы научились делать хорошего качества детали, не хуже, чем иностранные поставщики. Но процесс импортозамещения требует времени и дополнительных расходов, на которые нам придется пойти», — рассуждает Роман Гусаров.

Одна из болевых точек России — это неразвитая радиоэлектронная промышленность.

«Только в сфере электронных компонентов российская авиация использует порядка 50% отечественной продукции, остальное поставляется из-за рубежа. В космической сфере доля российской электроники составляет 80%, в ОПК — 60%. Все эти отрасли зависят критически от поставок из-за рубежа», — отмечает Деев.

Поэтому лучшим ответом России на эти недружественные шаги США будет преодоление санкций с использованием всех внутренних резервов и ресурсов, нашего труда и наших мозгов, считает Гусаров.