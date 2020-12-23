Капитализация Xiaomi впервые превысила $100 млрд

Капитализация китайского производителя электроники и товаров для дома Xiaomi в среду впервые в его истории превысила 100 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов среды акции компании на бирже Гонконга выросли на 7,6%, до 31,9 гонконгского доллара (4,1 доллара) за штуку. В итоге капитализация компании составила 802 миллиарда гонконгских долларов (103 миллиарда долларов).

Как пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, при выходе на IPO в 2018 году, Xiaomi планировала получить оценку компании в 100 миллиардов долларов. Но на момент выхода на фондовый рынок оценка была на половину ниже этого уровня, а акции торговались ниже предлагаемой цены в 17 гонконгских долларов большую часть первых двух лет в качестве публичной компании.

Только в августе текущего года динамика акций Xiaomi резко изменилась после объявления, что ее ценные бумаги с сентября войдут ​​в индекс Hang Seng. С тех пор акции выросли в цене более чем вдвое.