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Капитализация китайской Xiaomi впервые превысила $100 миллиардов 

Прайм 2 часа назад
Капитализация Xiaomi впервые превысила $100 млрд
Фото: Reuters
Капитализация китайского производителя электроники и товаров для дома Xiaomi в среду впервые в его истории превысила 100 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов среды акции компании на бирже Гонконга выросли на 7,6%, до 31,9 гонконгского доллара (4,1 доллара) за штуку. В итоге капитализация компании составила 802 миллиарда гонконгских долларов (103 миллиарда долларов).
Как пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, при выходе на IPO в 2018 году, Xiaomi планировала получить оценку компании в 100 миллиардов долларов. Но на момент выхода на фондовый рынок оценка была на половину ниже этого уровня, а акции торговались ниже предлагаемой цены в 17 гонконгских долларов большую часть первых двух лет в качестве публичной компании.
Только в августе текущего года динамика акций Xiaomi резко изменилась после объявления, что ее ценные бумаги с сентября войдут ​​в индекс Hang Seng. С тех пор акции выросли в цене более чем вдвое.
Xiaomi — китайская компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также "умных" товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.
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Комментарии
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