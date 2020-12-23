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Шведский суд отклонил жалобу «Газпрома» по цене на газ для Польши 

Прайм 2 часа назад
Суд в Швеции отклонил жалобу «Газпрома» по цене на газ для Польши
Фото: РИА Новости
Шведский суд отклонил жалобу "Газпрома" на решение арбитража о цене газа, поставляемого в Польшу, сообщает польский нефтегазовый концерн PGNIG.

"Апелляционный суд в Стокгольме отклонил жалобу "Газпрома" на частичное решение Арбитража по вопросу цены газа по "Ямальскому контракту", — говорится в сообщении.

По данным польской компании шведский апелляционный суд "признал, что жалоба поданная ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" ("Газпром") на частичное решение Арбитражного суда Стокгольма по поводу цены на газ "является неприемлемой с формальной точки зрения".

"Суд не предоставил право подать апелляцию, что означает, что его решение является законным", — говорится в сообщении.

Кроме того, с "Газпрома" были взысканы в пользу PGNiG затраты на процессуальную деятельность.
В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным PGNiG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, а решение касается поставок газа, осуществлявшихся с 1 января 2014 года.
"Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение арбитража в суде округа Свеа в Швеции. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG дополнение к контракту, отражающее решение арбитража о пересмотре цен, отметив, что это не нанесет ущерба позиции группы в суде. Летом компания "Газпром экспорт" сообщила, что перечислила средства но продолжает обжаловать решение суда.
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